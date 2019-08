Le capharnaüm de Moissac, un vide-grenier pour les enfants

Une fois par an à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, les enfants prennent possession de la place du marché pour le capharnaüm. C'est un événement qui existe depuis 50 ans et où les rôles sont inversés. En effet, ce sont les adultes qui déambulent entre les allées pour faire une trouvaille. Une sorte de vide-grenier à l'approche de la rentrée durant lequel les enfants vendent leurs jouets pour le grand bonheur des autres petits, mais aussi des adultes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.