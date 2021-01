Le capitaine Haddock fête ses 80 ans

La rencontre du capitaine Haddock avec Tintin remonte en janvier 1941 lors de son aventure titrée "Le Crabe aux pinces d'or". Dans le musée Hergé, près de Bruxelles, on découvre tous les personnages de l'auteur belge Hergé. Sur un mur du musée, on le découvre dans toutes les positions. Le capitaine qui tiendrait son nom du poisson haddock apparaît dans quinze albums. "C'est un personnage profondément humain qui se détache du côté trop idéal de Tintin", défini le tintinophile passionné Dominique Maricq. Il se souvient d'un personnage qui "a une assuétude très marquée à l'alcool. Mais grâce à Tintin, il va se ressaisir et devenir un gentleman". Le public adore le capitaine Haddock. "Il dit ce qu'il pense avec son langage", affirment certains. "Haddock, c'est surtout des crises de colère", se rappellent d'autres. Mais pour beaucoup, c'est un personnage qui amuse. "Il est drôle, il est gentil et a une figure paternelle", témoigne un fan.