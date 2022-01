Le carburant toujours moins cher en Espagne

A chaque passage à la pompe, c'est le même constat pour les automobilistes: "De faire le plein de la voiture c'est pratiquement plus possible", "la voiture c'est du luxe maintenant". Comme partout ailleurs, les prix du carburant restent très élevés dans cette station du Pays basque. On compte 1,69 euro le litre de sans plomb 95 et 1,61 euro pour le gasoil. Alors pour économiser quelques euros, beaucoup passent la frontière à quelques kilomètres de là, pour faire le plein côté espagnol. Ici, le litre de carburant est à 25 à 30 centimes moins cher que dans l'Hexagone. Au moment de se ravitailler, chacun fait son compte. Si le carburant est moins cher, c'est que les taxes sont moins élevées en Espagne. Une différence qui motive de nombreux frontaliers, même si certains ont quelques scrupules. Mais ici aussi, les prix ont augmenté ces derniers mois. Pour autant, les automobilistes français restent gagnants et devraient continuer de se bousculer dans cette station tant que les tarifs ne baisseront pas. TF1 | Reportage V. David, F. Tommen