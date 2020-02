Le carnaval de Guadeloupe, une fête aux rythmes endiablés

Aux Antilles, le carnaval est une véritable institution. Plus qu'une culture, il s'agit d'un patrimoine local qui fait la fierté des habitants. Par ailleurs, cela fait deux mois que c'est le carnaval en Guadeloupe, mais cette semaine, c'était l'apothéose. Les 50 groupes qui participent au défilé ont rivalisé de créativité pour animer les festivités. Ceux-ci seront jugés dans les moindres détails par un jury.