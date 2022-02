Le carnaval de Nice se prépare

À une semaine du carnaval, les chars sont presque prêts. Les dernières soudures, des coups de peinture et un peu de mécanique, il faut que tout soit parfait. Pour s'en assurer, Jean-Pierre Povigna, 79 ans, est là tous les jours à cinq heures du matin. "C'est mon rêve, c'est ma vie", lance-t-il. Ici, le carnaval est une affaire de famille. Vincent Povigna, 20 ans, travaille avec son grand-père, son père, son oncle et ses cousins. "J'adore travailler en famille. Je sais qu'ils m'apprennent plein de choses, et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre", explique-t-il. Les monstres de métal, de papier mâché et de polystyrène, allient la tradition avec encore beaucoup plus de technologie. Il n'y a pas eu de défilé en 2021, les carnavaliers ont eu une année de plus pour peaufiner leurs chars. Dans l'atelier de couture aussi, l'heure est aux finitions et aux essayages. Cette année, la magie du carnaval transformera Anaëlle en lapin. Rendez-vous le 11 février. Tous les acteurs du carnaval de Nice sont impatients de partager à nouveau leur passion avec le public. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde