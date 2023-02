Le Carnaval de Nice, une fabrique à rêves

Son plaisir à voir défiler ses chars est évident. C'est le 71ème Carnaval de Jean-Pierre Povigna et pourtant, quand il présente le roi au public, c'est toujours avec la même émotion. Dans ce Carnaval de Nice, Jean-Pierre, ses enfants et ses petits-enfants, sont un rouage essentiel. La famille Povigna construit dix chars, immenses rois, reines ou diables qui culminent à 18 mètres de haut. Des personnages tout en mouvement, une innovation technologique. Et tout le public bouge avec eux. Dans ce corso nocturne, il y a beaucoup de danse, de musique et de confettis. Déguisé en pompier, le benjamin des Povigna a 17 ans, et s'en donne à cœur joie. Mais c'est aussi un très gros travail de préparation. Pendant des mois, sous le regard attentif de leurs créatures, toute la famille s'affaire dans cet atelier où tous les chars s'imbriquent difficilement. Pour devenir carnavalier, pas d'école, mais une transmission. Ici, trois générations se retrouvent. L'autre passion de la dynastie Povigna, c'est l'innovation. Les chars fragiles et lourds étaient autrefois construits en papiers mâchés, mais aujourd'hui, on les sculpte depuis des ordinateurs. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido