Le carnaval débute ce vendredi à Nice

Il est temps de mettre la dernière main aux chars qui vont bientôt défiler. C'est l'heure des derniers réglages et au vu de la hauteur des chars, ils doivent se faire dans la rue. Les carnavaliers fignolent leur œuvre jusqu'au dernier moment dans les moindres détails. Autour de la Maison du Carnaval, on est venu admirer les chars en avant-première. "Ça fait plaisir aux enfants. C'est pendant les vacances scolaires. Il fait beau. Tout le monde en profite" ; "Ça me rappelle ma jeunesse" ; "Les chars sont gros, jolis et rigolos", affirment certains. Sortis il y a quelques jours, le roi et la reine trônent déjà. Un moment très attendu pour les Niçois. Un groupe de musiciens belges défilera ce vendredi pour la cérémonie d'ouverture. Cette année, le carnaval de Nice est l'un des seuls au monde à être maintenu dans sa forme traditionnelle. Toute la ville est en effervescence. C'est parti pour quinze jours de festivité. Ce soir, la cérémonie d'ouverture affiche complet. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli