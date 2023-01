Le carnaval des Meuniers à Limoux

Ils débarquent dans la ville vêtus de blanc, armés de leur fouet. Pour démarrer les festivités, allons-y pour une valse. C'est un grand jour car pour la première fois depuis trois ans, le carnaval de Limoux reprend son cours normal. Les fidèles parmi les fidèles ont répondu à l'appel. Les Meuniers se sont préparés avant le premier défilé, plus tôt dans la matinée. Ils sont les héros du jour, ceux qui ouvrent chaque année depuis des décennies le carnaval le plus long du monde. Les femmes et les enfants sont aussi de la fête, sans oublier les musiciens. Les Meuniers défilent à Limoux depuis des siècles. Il y a 400 ans déjà, ils débarquaient dans la ville les poches remplies d'argent qu'ils dépensaient dans les cafés. Aujourd'hui, le parcours est toujours le même. Les carnavaliers déambulent de bar en bar. On chante, on s'hydrate et ça ne s'arrête jamais. La tradition n'est pas près de s'éteindre. A Limoux, on se transmet le carnaval de génération en génération. Jusqu'au 26 mars, les bandes vont se succéder tous les week-ends sous les arcades de la Place de Limoux. Trois mois de carnaval pour faire de cet hiver une grande fête. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle