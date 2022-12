Le casque qui améliore le quotidien

Quel point commun entre cette résidente d’Ehpad et ces enfants à la vitalité débordante ? Grâce à la réalité virtuelle, tous ont un quotidien plus doux. Depuis quelques mois, cette petite salle est devenue l’attraction d’un Ehpad niçois. Ces séances sont suivies par une vingtaine de résidents, sur la centaine que compte l’Ehpad. Car porter un casque de réalité virtuelle, demande une capacité de concentration. "Au niveau de l'anxiété pour les résidents, ça les apaise. Puis, ça leur permet de penser à autres choses, de s'évader", rapporte Julien Gastaud, animateur à l'Ehpad des anciens combattants à Nice (Alpes-Maritimes). Pour eux, c’est un succès. Ils s'ouvrent aux autres, se racontent leurs promenades sous les aurores boréales ou la visite du théâtre antique d’Orange. Et les destinations sont multiples, ils peuvent même, juste en renseignant l'adresse, retourner devant leurs anciennes maisons. Cinq mois après les débuts, les soignants ont pu réduire les doses de médicaments de certains patients, ceux contre l'anxiété notamment. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Hacala