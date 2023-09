Le casse-tête de la fin des poubelles individuelles

Voilà quelques semaines que Béatrice doit marcher une centaine de mètres pour trier et jeter ses ordures ménagères. Les poubelles individuelles, c’est fini. Cette nouvelle mesure ne passe pas très bien. Dans d’autres quartiers, les bacs de tri sont beaucoup trop petits et ne sont pas adaptés aux besoins de la population. Le constat est sans équivoque, ce nouveau dispositif peine à faire ses preuves. Des ajustements sont nécessaires dans les jours et dans les semaines à venir. "La difficulté, elle est liée au bruit. Probablement qu’on peut réfléchir à d’autres emplacements des bornes (...) Si jamais la difficulté est liée au déplacement, la distance entre le domicile et le point d’apport volontaire, on pourra réfléchir à mailler davantage le quartier, donc à rajouter des bornes pour réduire cette distance", explique Julien Koesten, directeur adjoint à la direction des déchets ménagers de la MEL. À Croix (Nord), l’expérimentation va se poursuivre. Dans les prochaines années, les points de collecte verront le jour dans toute la métropole lilloise. TF1 | Reportage Z. Ajili, M. Debut, C. Yzerman