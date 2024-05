Le casse-tête des nouveaux ronds-points

Voici donc le tout nouveau rond-point à la hollandaise. Il se découpe en trois parties : en rouge pour les vélos, en bleu pour les piétons et au milieu, sur le bitume noir, pour les voitures. Une première à Clermont-Ferrand qui va nécessiter un peu de concentration et beaucoup de vigilance. L'objectif est de faciliter la circulation des vélos en leur donnant la priorité à l'entrée, comme à la sortie du rond-point. Il suffit de s'attarder ici pour voir que pour l'instant, tout n'est pas si simple. Depuis son balcon, Pauline est aux premières loges. A quelques kilomètres de là, voici une piste cyclable signalée en vert sur la chaussée. Jusque-là, rien de surprenant, sauf qu'ici, elle est utilisable également par les voitures lorsque qu'il n'y a pas de vélos. Ce moniteur d'auto-école doit donc redoubler de vigilance avec ses élèves. Avec la volonté de nombreuses villes de donner la priorité à la circulation à vélo, les codes de la route ne cessent d'évoluer et de nous surprendre. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, C. Emeriau