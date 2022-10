Le casse-tête des nouvelles adresses

Pour un changement d’adresse, ce chef d’entreprise s’en serait bien passé. Cela implique beaucoup de démarche et de la paperasse. Il a fait le compte avec sa compagne, il doit prévenir entre 30 et 60 organismes de ce changement. Aux Adrets-de-l'Estérel (Var), 80% des adresses vont changer. La marie n’a pas le choix, car une loi de février 2022 exige de chaque commune française une numérotation et une dénomination de ces rues précises et cohérentes. Ce qui n’était pas le cas. C’est pour faciliter les interventions de secours, mais aussi le travail du facteur, des livreurs et des fournisseurs d’énergie. Pour certains habitants, ils y en avaient besoin. Pour d’autres, les changements n’étaient pas nécessaires. "C’est pratique pour ceux qui nous cherchent", rapporte une dame. Ces nouvelles adresses seront répertoriées dans une base de données officielles. Elles seront aussi géolocalisées. À l’approche de Noël, le livreur de colis n’aura plus d’excuse. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde