Le Castellet en pole position des destinations de l’été selon Airbnb

C'est un village médiéval perché tout en haut du classement des destinations tendances pour cet été. Au Castelet visiblement, il a déjà commencé. "Le climat est, pour nous qui venons du Nord, assez exceptionnel pour un mois de juin", "J'aime les pierres, les pavés, les fleurs... c'est un village qu'il faut visiter", confient des touristes. Il flotte déjà un air de vacances dans les jolies ruelles du village. Et ce vendredi matin, personne n'était vraiment surpris par cette première place décrochée en fonction des recherches d'hébergement sur une plateforme mondiale. "Cette année, par rapport aux autres années, on a beaucoup de croisiéristes américains" ; "À côté, on a le circuit du Castellet, donc il y a beaucoup d'endroits à visiter ici", se réjouissent certains. Avec le Grand Prix de France de Formule 1 programmé le 24 juillet, le boom des réservations dans la commune est particulièrement sensible. Mais cet événement n'explique pas tout, car au Castellet, c'est tout l'été qui est complet cette année. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot