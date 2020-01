Le caviar, toujours autant plébiscité pour les fêtes

Le succès du caviar à l'occasion des fêtes se confirme d'année en année. C'est un mets délicat et fragile que quelques rares Français produisent en pleine campagne. À Neuvic, Laurent Deverlanges est passionné par l'élevage d'esturgeons. Il a installé sa production près de la rivière de Dordogne, où ses équipes y préparent le caviar. Osciètres ou sibériens, ces poissons préhistoriques avaient quasiment disparu de l'hémisphère Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.