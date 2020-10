Le CCIF est-il proche des Frères musulmans ?

Le gouvernement travaille sur plusieurs pistes pour compléter les annonces d'Emmanuel Macron sur le séparatisme religieux. Il y a notamment l'expulsion d'étrangers radicalisés, de nouvelles fermetures de mosquées salafistes et la dissolution possible d'une cinquantaine d'associations. Parmi ces dernières figure le fameux Collectif contre l'islamophobie (CCIF), accusé d'être proche des thèses de l'islamisme radical qui conduirait au terrorisme. Les bureaux du CCIF, créé en 2003, se trouvent à Saint-Denis. D'après ses statuts et son site Internet, il défend les victimes d'injustice de religion musulmane. Longtemps dans l'ombre, il s'est fait connaître en 2019, lors d'une manifestation à Paris. Beaucoup pensent aujourd'hui que son combat est devenu politique. Quelles sont les idéaux de cette association ? Qu'en est-il de son implication dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty ?