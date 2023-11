Le CD délaissé : la revanche du vinyle

Il y a d'abord le bruissement de la pochette, et puis cet instant suspendu juste avant que le diamant ne touche le disque. Il y a la couleur du son, le scintillement du microsillon pour continuer à séduire. Après l'apparition du compact disc, on annonçait la fin du vinyle au début des années 90. L'affaire est entendue, le vinyle s'éteint à petit feu. On assiste à un retour de flamme, 30 ans après. Près de 745 000 exemplaires vendus en 2013, 5,4 millions en 2022, sept fois plus en dix ans. Cette année, le vinyle devrait dépasser le CD avec des rééditions et des nouveautés. "C'est une quasi-obligation aujourd'hui de la part des maisons de disques de sortir le produit en CD et en vinyle. Et si les choses continuent comme ça, je pense que bientôt il n'y aura plus que les vinyles", explique Philippe Poisson. Parallèlement, le marché de la collection se développe. Environ 300 000 vinyles dormaient dans les réserves de la radio RMC. Une partie est mise en vente aux enchères sur Internet. On y trouve des lots amusants et des souvenirs, comme la chanson du Mondial 1982. TF1 | Reportage M. Izard, S. Fortin