Le CD fête ses 40 ans

Le voici ce fameux disque compact à gravure numérique. Son diamètre mesure seulement douze centimètres, il peut contenir 150 minutes de musique, une fois et demi de plus que le 33 tours. Le mini-disque résiste à quantité d'agressions, notamment à la poussière et aux traces de doigt. Au départ, c'est surtout de la musique classique qui est proposée au public. Puis, petit à petit, l'offre grandit. Le succès finit par arriver. Mais l'industrie du Compact Disc est brutalement ralenti avec Internet et le début du piratage. Aujourd'hui, dans cet emblématique magasin parisien, 40 ans après son apparition, le CD a déjà ses nostalgiques. Avec ces tickets d'or glissés dans son dernier disque, le rappeur Orelsan a vendu 100 000 albums en quelques semaines. Le CD ne serait donc pas mort. Ses ventes ont d'ailleurs grimpé de 20% l'an passé. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Auberger