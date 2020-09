Le célèbre cabaret "Chez Michou" rouvre ses portes à Paris

Comme le chante si bien Michèle Torr, les artistes de "Chez Michou" s'appellent "les Michels". Et c'est sur scène, après cinq mois de fermeture, que tous se sont donné rendez-vous pour que la fête continue. Les surprises s'enchaînent avec divers artistes transformés. De son côté, Oscar, le maître de cérémonie, nous invite à découvrir d'autres performances physiques dans les coulisses.