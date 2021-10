Le centre de Metz limité à 10 km/h, même pour les vélos et les trottinettes

Depuis lundi, c'est désormais 10 km/h pour tous les véhicules avec ou sans moteur à Metz dans tout le centre piétonnier. En cause : la multiplication des moyens de déplacement qui inquiète tous les usagers. "C'est une bonne initiative", lance un habitant. "Cette règle-là, elle a surtout été faite pour les livreurs qui ont tendance à rouler trop vite", explique un autre. A Metz comme ailleurs, les livreurs à domicile sont toujours plus nombreux et plus pressés. Avec cette limitation à 10 km/h, la ville de Metz espère déjà sensibiliser les usagers avant d'organiser peut-être des contrôles de vitesse. "On fera des contrôles avec des appareils et des radars jumelles", confie Hervé Niel, adjoint au maire. Mais le risque d'amende à 135 euros a du mal à passer. "Le fait de nous verbaliser parce qu'on va un peu vite, je trouve que c'est un peu moyen", explique un passant. Cependant, la ville a promis de laisser un mois aux usagers pour s'habituer aux 10 km/h.