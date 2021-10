Le centre hospitalier de Draguignan ferme ses urgences la nuit faute de personnel

En sous-effectif, c'est un service à bout de souffle. Aux urgences de l'hôpital de Draguignan (Var), il n'y a plus que six médecins, alors qu'ils devraient être trois fois plus pour fonctionner normalement. Depuis des mois, le docteur Frédérique Dewaguet enchaîne les gardes en 24 heures, un jour sur deux. Un rythme qui n'est plus tenable. Face à l'état de fatigue des soignants, la direction de l'établissement n'a eu d'autres choix que de fermer les urgences la nuit à partir de vendredi soir. Les urgences vitales seront toujours prises en charge, les autres patients seront réorientés vers d'autres structures. Pour les médecins, c'est l'hôpital public qui est malade dans le pays depuis trop d'années. Les habitants de la région de Draguignan sont les premiers concernés par cette décision. Ils ont appris la nouvelle ce jeudi matin. L'accueil des urgences va donc fermer la nuit pour au moins cinq semaines. Un appel est lancé à tous les médecins qui voudraient venir aider l'hôpital.