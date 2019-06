Le Centre Médical de Soins Immédiats, une solution à la crise des urgences à Nancy

De nombreux services d'urgence des hôpitaux sont toujours en grève, faute de moyens. Pour y remédier, des Centres Médicaux de Soins Immédiats ont été créés depuis quelques années. À Nancy, ces structures se développent bien. En effet, un établissement consulte 70 patients par jour sur place, sans rendez-vous. Les cas qu'ils traitent ressemblent, entre autres, à ceux des urgences. Ouvert toute la semaine, le centre se veut plus réactif que les urgences classiques. Dans le pays, il en existe une trentaine. Pour les patients, le prix est celui d'une consultation classique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.