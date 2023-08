Le cercle mondial des facteurs d'orgues

C'est sans doute l'un des plus impressionnants et l'un des plus célèbres orgues. Mozart en personne y avait posé ses doigts en 1778. Dans l’église, des spécialistes du monde entier sont venus écouter religieusement l'orgue Silbermann de l'église Saint-Thomas de Strasbourg. L'instrument a été classé au titre des monuments historiques. Des professionnels, fabricants, artisans, sont venus découvrir l'envers du décor, comme des tuyaux centenaires, un patrimoine en Alsace. Ils sont 150 facteurs d'orgues, venus de 19 pays rassemblés à Strasbourg pour leur congrès annuel. Découverte des instruments et visite du seul centre d'apprentissage dans l'Hexagone. Trois ans sont nécessaires pour se former au travail du bois ou des métaux. La visite de l'atelier Mulheisen voisin est l'occasion d'échanger entre passionnés, un savoir-faire unique. À Strasbourg, une quinzaine d'orgues sont classés monuments historiques. Le conservatoire de musique possède même son propre instrument et dispense la seule formation dans l'Hexagone. TF1 | Reportage P. Vogel, G. Gruber, L. Claudepierre