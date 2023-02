Le chagrin et la sidération à Charly-sur-Marne

Avec sept enfants, la famille était connue de tous dans le quartier. Cette femme était la meilleure amie de Laetitia, la mère décédée dans l'incendie avec ses enfants. Les deux femmes étaient inséparables depuis le collège. "Ils ont tous grandi avec mes enfants. On a toujours été là, enfin, j'ai toujours été là ... j'ai tout perdu", témoigne Jessica Moradel. Un deuil et une incompréhension qui frappent aussi les voisins, les amis, et les proches des enfants. À Charly-sur-Marne (Aisne), ils étaient appréciés de tous ici. "Le drame qui vient d'arriver, c'est trop dur pour moi. C'est très difficile et c'est trop dur. Ils allaient à l'école avec mes petits-enfants. C'est malheureux ce qui vient d'arriver", témoigne une voisine. Les sept enfants âgés de deux à quatorze ans étaient inscrits à la maternelle, à l'école primaire, et au collège de la ville. Dans chacun de ces établissements, une cellule psychologique est mise en place. "Ces cellules seront présentes jusqu'à ce que tout le monde ait pu s'exprimer", explique Catherine El Bari, de l'Inspection académique de l'Aisne. Une quatrième cellule psychologique est ouverte au centre de secours de la ville pour les habitants les plus affectés par ce drame. TF1 | Reportage B. Christal, M. Guénéguan, B. Poizeuil