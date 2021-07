Le champagne français pas à la fête en Russie

Dans chaque bouteille, la famille Launois a mis tout son savoir-faire de producteur de champagne. Un prestige remis en cause par la Russie. Le pays va effectivement interdire l'emploi du terme champagne pour tout vin effervescent importé sur son territoire. "C'est une menace", juge Bernard Launois. "Ça nous fait un peu peur quelque part", lance également Séverine Launois. Pour la maison Fourny, la Russie est un marché d'avenir. Même sans le terme champagne, on pense y conserver la clientèle russe. "Ces clients font partie d'une certaine élite à la fois économique et politique", explique Charles Fourny. Selon Irina Korbit-Daudin, négociante en vin pour la Russie, cette loi est faite pour soutenir les producteurs russes de "shampanskoe". Le vrai champagne français va devoir s'adapter. Certains producteurs ont averti qu'ils suspendaient leurs exportations de champagne vers la Russie. Ce n'est pas le marché le plus important, mais ils veulent se battre pour faire respecter l'Appellation d'origine contrôlée. Celle-ci existe depuis 1936.