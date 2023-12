Le champagne leur donne du fil à retordre !

C'est un objet qui ne se découvre qu'à l'ouverture d'une bouteille de champagne. Mais une fois dévissé, pas question de jeter ce petit fil de fer. Ce sera une chaise pour monsieur, une œuvre d'art pour d'autres. Cela fait plus de 150 ans que le muselet existe sous sa forme actuelle avec ses 43 centimètres de fil de fer. Mais avant de dévernir un muselet, ce fil de fer va subir une quinzaine d'opérations de tortillage et d'assemblage dans tous les sens grâce à une seule machine. Ces modèles uniques au monde, le fabricant en possède 35, ce qui lui vaut le titre d'entreprise du patrimoine vivant. Mais un muselet, ce n'est pas uniquement un fil de fer, c'est aussi la capsule qui va aider à maintenir le bouchon de champagne fermé. Elles sont toutes coupées et moulées ici à partir de grandes imprimées. Des capsules de muselet toujours très attendues. Pour faire plaisir aux placomusophiles, mais surtout répondre à la demande des producteurs de champagne, Sparflex a son propre studio de création au milieu des vignes. Même si elles ne font que trois centimètres de diamètre, les plaques offrent une multitude de variétés, jusqu'à être gravées. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly