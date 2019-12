Le champagne, un incontournable du réveillon

Sur ses terres, à Avize dans la Marne, la famille De Sousa s'adonne à la taille des vignes. Les gestes sont les mêmes depuis quatre générations. Julie aime particulièrement les vieilles vignes car elles ont été plantées par son grand-père et offrent plus de qualité. Valentin, son frère, est chargé de suivre la fermentation du vin. Chaque cuvée est jugée en famille. Pleine de noblesse, le champagne reste l'invité de marque incontournable pendant les fêtes de fin d'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.