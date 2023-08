Le champignon nouveau est arrivé !

Sylvie, sa fille et ses petites filles viennent d’entrer en forêt et la récompense arrive très vite. Les pluies des quinze premiers jours d’août ont favorisé la pousse de certains champignons. Avant l’arrivée de la canicule, il y a même eu quelques cèpes. Certaines pousses sont déjà passées, il faudra attendre les prochaines pluies. Cela ne décourage pas Sylvie, la cueillette des champignons, pour elle, c’est une religion. Aujourd’hui, c’est elle qui partage cette passion et ces connaissances. Et cet été, il y a de quoi faire. Mais avant de déguster, il faut les préparer. Quelques passages sous l’eau et les champignons frais passent à la poêle. "C’est inexplicable la joie que ça peut procurer", dit-elle à la dégustation. En bonne spécialiste, Sylvie sait qu’elle peut aussi sécher les champignons pour en profiter toute l’année. Et ce n’est pas le soleil qui manque en ce moment pour lui faciliter le travail. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly