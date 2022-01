Le champion de France des radars est à Cagnes-sur-Mer

Placé sur l'autoroute A8 entre Nice et Cagnes-sur-Mer, voici le radar français numéro un. En 2020, il a flashé près de 170 000 fois sur cet axe où la vitesse est limitée à 90 km/h. Avec 465 flashes par jour, qu'en pense les premiers concernés ? Nous avons interrogé les automobilistes ce lundi matin. "Je fais attention" ; "ça limite un petit peu les risques d'accident. C'est bien" ; "Ils grattent de partout. C'est plus pour mettre des sous dans la caisse de l'Etat que pour la sécurité", ont-ils affirmé. A raison de dix-neuf infractions relevées toutes les heures, us avons fait le calcul. Prenons l'exemple d'un automobiliste flashé à 97 km/h? L'amende forfaitaire s'élève à 68 euros. Résultat : en moyenne, chaque année, ce radar rapporterait à l'Etat onze millions cinq cent mille euros. Sur la plus haute marche du podium dans l'Hexagone depuis deux ans, ce radar a moins flashé en 2020 qu'en 2019. Une baisse de 17% des infractions qui s'explique par la crise sanitaire. Confinement, couvre-feu et télétravail, les automobilistes étaient moins nombreux sur la route. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard