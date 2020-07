Le championnat de force basque, des épreuves séculaires

Il y a déjà des siècles, on s'affrontait de ferme en ferme pour montrer sa force au Pays basque. Les épreuves ont traversé les âges, mais aujourd'hui, on se défie pour le plaisir et pour le spectacle. Lever de pierres, sciage de bois, jeter de pailles... autant de disciplines anciennes pratiquées avec la même rigueur que les sports modernes à Urrugne. A l'heure où la plupart des fêtes sont annulées à cause du Covid-19, les spectateurs se sentent privilégiés.