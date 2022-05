Le championnat de France du clergé à vélo

Dès la sortie de l'église, il fait tomber sa robe de prêtre pour une tenue de compétiteur. Ce jour-là, dans un village ardéchois, 70 prêtres, diacres ou religieux sont rassemblés. Ce sont des champions de l'Eglise dopés à l'eau bénite et qui rêvent de grandes échappées sur les routes de montagne. Des prêtres débordants d'énergie encouragés à chaque virage par leurs supporters. "On est venu encourager le curé de notre paroisse", lance l'une d'entre eux. Le programme de la journée : une boucle de 55 kilomètres. Dans le public, les membres du clergé sont intraitables. Les vacanciers, eux, n'en croient pas leurs yeux. "On est au camping d'à côté. Quand on a vu ça, on s'est dit, il faut aller voir", lance une spectatrice. A l'arrière du peloton, le père Vigne, 81 ans, doyen de la course. Cela fait plus de 40 ans qu'il pédale tous les dimanches. "Si je n'avais pas la foi, je ne partirais pas. Je resterais dans le fauteuil-là", confie-t-il. Fiers de leurs exploits, les prêtres se sont donné rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle course dans le Poitou. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize