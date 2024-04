Le changement dans les champs... c'est maintenant !

Des pieds de vignes arrachés, ses cépages ne sont plus rentables. Presque la moitié d'un domaine est déracinée, avec un petit pincement au cœur pour le viticulteur. Mais c'est avant tout un soulagement. Il espère se sortir d'une crise économique. La demande de vin rouge a chuté drastiquement ces dernières années, au profit de vin rosée, ou blanc. Alors pour se diversifier, James Samson cultivera bientôt des truffes. Il est en pleine formation. La culture de la truffe est très rentable. Charles Rouhier, trufficulteur, nous explique : "Le prix de la truffe, généralement, varie entre 450 à 500 euros le kilo". La trufficulture entraîne moins de charges que la vigne, et presque pas de mains d’œuvre. Des agriculteurs forcés de se diversifier, c'est aussi le cas au plateau de Valensole. Un producteur de lavande a transformé une partie de sa parcelle en élevage bovin pour s’assurer des revenus plus réguliers. Pour aider les producteurs de lavande, le gouvernement a débloqué l'été dernier une aide exceptionnelle de neuf millions d'euros. TF1 | Reportage P. Géli, M. Jit, P. Fontalba