Le chanteur Alain Barrière décède à 84 ans

Alain Barrière a rendu les armes à 84 ans dans la soirée du 18 décembre 2019, à la suite d'un AVC. Ce chanteur était connu notamment pour son tube intitulé "Ma vie", l'un de ses plus grands succès. Habitué à la solitude, il s'était quand même produit en duo avec la chanteuse Noëlle Cordier, en 1974. Cette fois encore, la recette des chansons sentimentales lui a réussi. Ingénieur diplômé des Arts et Métiers, Alain Barrière s'était reconverti en patron de discothèque à Carnac en 1975.