Le chanteur Andrea Bocelli donne le ton du festival de Lacoste

Le festival de Lacoste est l'un des rares événements maintenus cet été. Pour son 20ème anniversaire, c'est le ténor italien Andrea Bocelli qui a donné le "la". Comme toujours, il mélange opéra et chansons populaires avec ses 58 musiciens. Aveugle depuis l'âge de douze ans, il sort ses sentiments à travers sa signature vocale. Andrea Bocelli fêtera dans quelques semaines ses 62 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.