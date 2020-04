Le chanteur Christophe est mort : retour sur son parcours musical de génie

Christophe, le dandy de la chanson française, rejoint les paradis perdus après une vie à cent à l'heure. Pourtant, le chanteur mystérieux, caché derrière ses lunettes, composait encore il y a quelques nuits. Une légende qui a signé "Aline", le tube des années 60 à seulement 20 ans. Et il va continuer dans cette lancée dans les années 70. Jusqu'à la fin, toujours inspiré et prolifique, Christophe a brouillé avec talent les pistes d'un parcours musical de génie.