Le chanteur corse Antoine Ciosi sort son 41e album

Antoine Ciosi était à la 32e édition des rencontres de chants polyphoniques de Calvi cette semaine. Dans son regard, il y a cette passion chevillée au corps et à l'âme : le chant est sa langue. Tous ses duos sont magnifiques et sa présence musicale est toujours exceptionnelle. Le chanteur vit entre l'Île-Rousse et le village perché de Corbara. Depuis 1963, il n'a cessé de parler de son île, de ses paysages, des joies et des peines de cette terre. À bientôt 89 ans, il sort son 41e album. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.