Le chantier hors norme de la Chartreuse de Neuville

C’est un lieu hors du temps. Les superlatifs ne suffisent déjà plus, car il est à la fois exceptionnel et gigantesque, avec ses 18 000 mètres de toitures. Mais il fut aussi oublié pendant longtemps. Plus de 600 ans durant, la pluie, le vent, le soleil ou la foudre l’ont presque détruit, jusqu’au miracle. En 2008, trois passionnés ont décidé de sauver la Chartreuse de Neuville. Partout où le regard se pose, on observe le travail si minutieux des artisans d’art. Ce sont des artistes. Pour la renaissance de la Chartreuse, il fallait bien les meilleurs dans chaque catégorie. Le chantier a démarré il y a bien longtemps. En 2018, les premiers travaux sur le bâtiment ont déjà été filmés par notre équipe. Le toit de la sacristie, autrefois dévoré par le temps, a beaucoup changé depuis. Une association a été créée pour gérer ce chantier titanesque. Elle a besoin d’un million d’euros, uniquement pour financer le traitement contre la mérule, un champignon qui mange tout sur son passage, le bois comme la pierre. Elle lance urgemment un appel aux dons. Tous les membres et les artisans espèrent sauver la Chartreuse, lui offrir en quelque sorte une nouvelle résurrection. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier