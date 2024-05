Var : le chantier qui isole une famille

Lorsqu'ils empruntent l'unique escalier qui leur permet de rentrer chez eux, Renaud Di Meglio, Julia Battesti et leur fils Lucas sont pris tous les jours d'une sensation de vertige. Depuis fin 2023 et le lancement d'un chantier tout autour de leur maison, chaque ouverture de porte peut devenir une expérience angoissante. Lorsqu'il achète en 2019 cette maison dans le petit village provençal de Solliès-Pont (Var), rien ne laissait présager qu'un projet de 79 logements et d'un parking souterrain allait voir le jour. Le promoteur n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais nous assure mettre tout en œuvre pour respecter les droits et la sécurité du couple et de leur enfant. Étant dans son bon droit, car il est rigoureusement sur son terrain et respecte les horaires légaux, le promoteur est en revanche censé maintenir les accès préexistants à la maison, même s'ils passent sur son terrain. Ce dernier vient d'ailleurs d'être contraint par la justice à rétablir les servitudes de passage avant le 21 mai. Les travaux ne devraient pas être achevés au mieux avant fin 2025. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guerard