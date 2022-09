Le char à voile a le vent en poupe

C'est une publicité aussi inattendue que gigantesque. Entendre l'entraîneur d'un club de foot parmi les plus prestigieux d'Europe parler de leur sport, c'est une belle surprise pour ces pilotes. "C'est énorme. C'est très glorifiant pour nous parce qu'effectivement, ça nous met sous les feux de la rampe. C'est un sport anecdotique qui n'est pas reconnu aux Jeux olympiques. Merci le PSG", confie Dominique Rival, président de l'USG Char à voile de Gravelines (Nord). Et depuis lundi, le nombre de visiteurs du site de la Fédération française a bondi. Une aubaine pour la discipline, surtout en plein mois de septembre. "Pour nous, ce n'est que du bonheur. C'est une bonne pub", se réjouit Jérémy Devin, entraîneur. Dans l'Hexagone, on compte 2 000 licenciés de char à voile, contre plus de deux millions pour le football. Alors, pour tous les amoureux de ce sport de glisse, ce n'est pas une polémique, mais que du positif. Le président de la Fédération française de char à voile a même invité le PSG à venir faire une initiation. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette