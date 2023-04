Le charme de la fleur d'oranger

Dans ce verger, le délicat parfum des fleurs d'oranger enveloppant et entêtant ravit Jacqueline Pénaud, agrumicultrice. "Ce que j'aime, c'est l'odeur. Elle annonce le début du printemps, de l'été, des vacances", exprime-t-elle. Ici, depuis toujours, la cueillette se fait à la main. Le travail est minutieux, les fleurs sont prélevées une à une. Une fois triées, chaque jour, les producteurs des environs amènent leurs récoltes à la coopérative. Ces 100 kilos de fleurs donneront 70 litres d'eau de fleur d'oranger et 100 grammes d'huile essentielle après la distillation. Mais avant cela, il faut les laisser reposer toute une nuit. "Ça permet d'éviter la fermentation rapide de la fleur", explique Stéphane Hudreaux, responsable de production. Pour profiter du parfum et du goût de l'eau de fleur d'oranger, ce ne sont pas les idées qui manquent. "Dans la pâte à crêpes, voire même dans un gâteau", témoigne un utilisateur. Une cuillère à soupe de cette eau pourra aussi sublimer une salade de fraises. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde