Le charme des portraits à l'ancienne

Voilà ce qu'est de se faire tirer le portrait en bonne et due forme. À la manière d'une autre époque, retour dans les années 1850. "Il n'y a pas de mise au point automatique, on est sur de l'entièrement manuel", explique Enzo Lucia. Dans l'obscurité, avec la chambre photo centenaire qui a tout d'une pièce de musée, Enzo immortalise un regard avant tout. Une seule photo, un instant T. Il utilise une technique des plus complexes pour développer la photo en labo : la photographie sur plaque de verre ou de métal. Les minutes sont comptées avant que la plaque ne sèche et que la photo ne disparaisse. Le positif apparaît et la magie opère. On a l'impression d'avoir traversé les siècles. Enzo a créé son studio photo dans sa ville natale, à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Là où la photographie a été inventé en 1826. De quoi donner encore plus de sens à son travail. Le grain de peau, les taches de rousseur, les rides,... tout ce qui retrace le parcours d'une vie est mis en valeur dans ses photographies. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi