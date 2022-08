Le chassé-croisé des vacances dans le rétroviseur

C'est peut-être un beau roman, sûrement une belle histoire, mais quelqu'un a-t-il déjà demandé à Michel Fugain s'il avait vraiment rencontré l'amour lors d'un chassé-croisé. Généralement, on a chaud, on ne ressemble à rien, et ce n'est pas l'amabilité qui nous étouffe. Sur la Nationale 10, c'est un vrai western avec sa galerie de portraits plus vrais que nature. Il y a les torses nus, les veinards aux toits ouvrants, à l'italienne, la glacière derrière et chaud devant. Par contre, se raser en conduisant, c'est "non". Aujourd'hui, la priorité d'un chassé-croisé, c'est la sécurité. Finissons avec une bonne nouvelle en ce week-end de chassé-croisé, et elle vous concerne directement. "À l'heure actuelle, je peux vous dire que vous êtes bien devant vos postes de télévision. Les actualités régionales sont intéressantes, mais surtout, vous n'êtes pas dans une voiture", raconte une archive. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. Mainguet-Suarès