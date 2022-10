Le château aux mille fleurs

C'est un art toute en légèreté et en poésie. Avec des fleurs de lotus géantes ou des immortelles d'un jaune éclatant, comme pour impressionner Catherine de Médicis en moins de deux jours, des fleuristes ont transformé les salles de son château. À Chaumont-sur-Loire, cette semaine, les visiteurs ont pu découvrir une effervescence inhabituelle. Frédéric Dupré avoue une certaine pression, il lui reste quelques heures pour décorer la salle à manger. Charline Pritscaloff, quant à elle, donne vie à un tableau végétal, tout en nuances. La pièce la plus étonnante de sa création, c'est cette nappe, entièrement composée de fleurs séchées. Ce sont des fleuristes d'exception invitées par le domaine de Chaumont pour donner libre cours à leur imagination et se laisser porter par l'histoire du château. Ils travaillent sous les yeux des visiteurs pour créer des décorations végétales en accord avec chaque pièce. Dans la salle à manger, la table est terminée. Elle est toute en opulence. Avec des fruits et des légumes de son jardin, Frédéric cherche à surprendre. Pour lui, l'art floral doit susciter plusieurs émotions. Il faut donc prendre son temps pour entrer dans l'univers de ces artistes dont l'inspiration se nourrit de la beauté des fleurs. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély