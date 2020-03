Le château d'Amboise à l'heure du confinement

En dominant la cité, le château d'Amboise se réveille encore seul ce mardi. Habitué à accueillir dans son enceinte près de 500 000 visiteurs chaque année, ce château de la Loire ne peut aujourd'hui compter que sur les coups d'œil extérieurs des passants. Les rues aux alentours du monument sont également paisibles à cause du confinement. Et même dans ses entrailles, le silence solennel règne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.