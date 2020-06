Le château de Chambord a rouvert ses portes

Après plus de deux mois de fermeture au public, le château de Chambord (Loir-et-Cher) a retrouvé ses premiers visiteurs ce 5 juin. Ni la grisaille ni la crainte sanitaire n'ont découragé les plus impatients. Sur place, le port du masque est obligatoire et le parcours des visiteurs a été particulièrement repensé. En temps normal, plus d'un million de touristes s'y pressent chaque année contre 500 000 attendus en 2020. Le manque à gagner s'élève à neuf millions d'euros pour le château.