Le château de Chenonceau espère rouvrir avant Noël

Dans l'espoir de rouvrir mardi prochain, les châteaux se parent déjà de leurs plus beaux habits de lumière pour accueillir Noël. C'est le cas du château de Chenonceau (Indre-et-Loire). Il sort de son repos forcé. Cette année, l'idée est de créer une forêt pour se retrouver dans un paysage d'hiver et enneigé. Pour l'occasion, l'équipe des fleuristes va installer 50 sapins dans la grande galerie. Aux commandes, Jean-François Boucher, scénographe floral. Depuis six ans, il imagine chaque Noël à Chenonceau. Des arbres qu'il dispose au centimètre près, avec l'exigence d'un chef d'orchestre. "Quand on est dans un monument comme ça, rien n'est laissé au hasard, tout est calculé, tout est précis", a-t-il confié. Chaque hiver, Noël à Chenonceau attire des milliers de visiteurs. Jean-François conçoit cet événement essentiel tout au long de l'année avec des créations qui prennent forme dans son atelier. Certes, il privilégie les végétaux et les fleurs de saison, mais c'est sa touche d'originalité qui fait toute la différence.