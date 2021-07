Le château de Guédelon dans l'Yonne, un chantier qui dure depuis plus de 20 ans

Un chantier d'un autre temps, nous voilà transportés au XIIIe siècle. Le château de Guédelon se construit comme à l'époque : uniquement avec les matériaux présents sur le site. Les maçons localisent les failles pour fondre la pierre à la masse. Et il n'y a pas de machine pour aider, c'est à la force des bras. L'intérêt du chantier est de comprendre tout le processus de construction. Des techniques dont on ne garde que peu de traces. Tous les artisans travaillent sur place et ont à cœur d'expliquer leur savoir-faire. La forge suscite toujours la curiosité des visiteurs. "Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau", a confié l'une d'eux. Ces passionnés expérimentent jusqu'à trouver la bonne façon de faire. Des clous aux outils, tout est fabriqué ici. Une fois les murs construits, il ne reste plus qu'à les décorer à la mode du XIIIe siècle. Le chantier devrait prendre fin dans une dizaine d'années. Le temps de s'imprégner encore un peu des gestes de ces bâtisseurs du Moyen-Âge.