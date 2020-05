Le château de Vaux-le-Vicomte rouvre au public pour l'Ascension

Après deux mois de confinement, le somptueux jardin à la française conçu par André Le Nôtre au château de Vaux-le-Vicomte s'est vidé de ses fleurs. Pour cause, les 75 employés ont dû passer en chômage partiel. Si habituellement les lieux accueillent près de 300 000 visiteurs par an, il n'y a plus que les animaux à travers les 500 hectares du parc. Pour ce week-end de l'Ascension, le château va accueillir des visiteurs et leur offrir les fleurs qui auraient dû être plantées.