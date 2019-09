Le château des Milandes, la demeure de Joséphine Baker

Parmi les nombreux châteaux de la Dordogne, celui des Milandes raconte l'histoire singulière d'une femme d'exception. Joséphine Baker, tombée sous le charme de la région, s'y installe en 1937. Elle était au sommet de sa carrière de danseuse, chanteuse et meneuse de revue dans les plus grands cabarets parisiens. Elle venait se ressourcer dans ce château entre deux spectacles. Le monument semble encore être habité par l'âme de l'artiste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.