Le château du Clos Lucé à Amboise distingué par Time Magazine

Un Américain lecteur du Time Magazine dirait "what else". Quoi de plus que cette Loire et sa vallée somptueuse dès le matin. Sous les fenêtres de François Ier, Michel et Frédo profitent des belles lumières et taquinent les poissons. La Loire à vélo, désormais incontournable, s'anime. Sur l'Île d'Or, une vingtaine de cyclotouristes venus de tout le pays partent à la découverte de la Touraine. Au centre-ville d'Amboise, cette pâtissière chocolatière pratique l'anglais depuis trois générations. Et ce qui a conquis l'hebdomadaire américain ce sont les nouvelles galeries numériques du Clos Lucé : la maison de Léonard de Vinci. Une immersion poétique et animée de ses 17 chef-d'œuvres. "Léonard is great !" ; "c'est magnifique, je suis sublimée par les détails", confient ces visiteurs. A l'étage, jeux vidéo et musicaux. Le génie de Léonard se met aux nouvelles technologies. A l'accueil, il y a beaucoup d'Allemands, Néerlandais, Espagnols et Italiens. Mais il manque 25 000 visiteurs américains. Cet article dans le Time Magazine est donc le bienvenu.