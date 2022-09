Le château englouti ne l'est plus

Impensable il y a encore quelques semaines d’accéder à ce château. La différence de teinte de pierres témoigne du niveau d’eau habituel. Cet été, la chaleur et le manque de pluie ont asséché le site. En temps normal, le château se retrouve seul, au milieu d’un lac, à moitié englouti. Un barrage, construit dans les années 50, a inondé les lieux. Il est rarissime de pouvoir marcher ici. Alors, photographes et curieux en profitent. Les abords du château de Grandval sont régulièrement visités. Un lieu mystérieux que Martial Littiere et son fils découvrent pour la première fois. L’accès à l’intérieur est interdit. Incendiée en partie par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, la bâtisse est vouée à disparaître. La végétation pousse les murs, fragilisant les pierres. Pour les pêcheurs, cette sécheresse perturbe la vie sauvage. Lorsqu’il est immergé, le château en ruine est un refuge idéal pour les poissons. D’après les habitants, il n’a pas dévoilé tous ses secrets. Néanmoins, ce lieu insolite retrouvera bientôt tout son mystère. Quelques jours de pluie le rendront à nouveau inaccessible. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas